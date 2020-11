VIDEO | Con Molise ART al Gemelli di Campobasso le migliori cure radioterapiche (Di martedì 24 novembre 2020) CAMPOBASSO – Con questo evento “inauguriamo il rinnovamento delle tecnologie, che garantiscono il massimo dell’efficienza nel panorama italiano e la riduzione degli effetti collaterali, e dell’area di accoglienza. Insieme all’innovazione abbiamo creato un percorso collegato a quello che era il viaggio della transumanza, legando i percorsi del viaggio e del paziente che entra in questo reparto affrontando la fatica del viaggio, ma potendo contare sull’accoglienza”. Così alla Dire Celeste Condorelli, amministratrice delegata del Gemelli Molise, a Campobasso a margine della presentazione di Molise ART, il nuovo centro di radioterapia oncologica dell’ospedale frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell’ottica dell’umanizzazione delle terapie. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) CAMPOBASSO – Con questo evento “inauguriamo il rinnovamento delle tecnologie, che garantiscono il massimo dell’efficienza nel panorama italiano e la riduzione degli effetti collaterali, e dell’area di accoglienza. Insieme all’innovazione abbiamo creato un percorso collegato a quello che era il viaggio della transumanza, legando i percorsi del viaggio e del paziente che entra in questo reparto affrontando la fatica del viaggio, ma potendo contare sull’accoglienza”. Così alla Dire Celeste Condorelli, amministratrice delegata del Gemelli Molise, a Campobasso a margine della presentazione di Molise ART, il nuovo centro di radioterapia oncologica dell’ospedale frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell’ottica dell’umanizzazione delle terapie.

virginiaraggi : Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo… - stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - reportrai3 : Quando un ristorante viene confiscato alla criminalità organizzata e gestito dallo Stato, entra nel mirino dei… - Happy25223610 : Aaaa Stefania che vuole parlare con il marito e piange ok.. Che l ha visto l altro giorno e in un. Video rosalinda… - alessia2405_ : RT @bimbadiziamara: “Vuole rimanere a bordo con te” Giulia forse in questo caso, proprio perché lo conosce meglio, é l’unica che può farl… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Con Volo Lazio, spunta un video “proibito”: “Sto’ aereo è pieno di toppe”. La società si arrabbia... La Gazzetta dello Sport Scoprire la fisica osservando un Fontana: gli incontri online di Palazzo Maffei tra arte e scienze

Chiudono i musei, ma Palazzo Maffei di Verona è online con "La scienza nascosta nell'arte", 16 puntate video con approfondimenti e curiosità.

"I sepolti vivi": la graphic novel che racconta la carriera giornalistica di Gianni Rodari

Sesta puntata della rubrica "Parola di Gianni Rodari". In concomitanza con le celebrazioni per il centenario della nascita del popolare e amato scrittore per ragazzi, la libreria La casa sull'albero, ...

Chiudono i musei, ma Palazzo Maffei di Verona è online con "La scienza nascosta nell'arte", 16 puntate video con approfondimenti e curiosità.Sesta puntata della rubrica "Parola di Gianni Rodari". In concomitanza con le celebrazioni per il centenario della nascita del popolare e amato scrittore per ragazzi, la libreria La casa sull'albero, ...