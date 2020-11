VIDEO | A Villa Bellombra convenzione con l’Università di Bologna per formare fisioterapisti (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Villa Bellombra, presidio ospedaliero specializzato nella riabilitazione intensiva, dispone di apparecchiature robotiche per la riabilitazione tra le più innovative. Ma se da un lato gli investimenti volti al benessere psicofisico dei pazienti sono la priorità, un ruolo altrettanto importante viene giocato da formazione e ricerca. Infatti, da lungo tempo è attiva una convenzione tra il Presidio Ospedaliero accreditato con il Ssn e l’Università degli Studi di Bologna volta alla formazione della futura classe dei fisioterapisti. A spiegare all’agenzia di stampa Dire la portata del progetto e le novità in seno alla struttura, è il dottor Daniele Calligola Cumani, coordinatore dei fisioterapisti di Villa Bellombra. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Villa Bellombra, presidio ospedaliero specializzato nella riabilitazione intensiva, dispone di apparecchiature robotiche per la riabilitazione tra le più innovative. Ma se da un lato gli investimenti volti al benessere psicofisico dei pazienti sono la priorità, un ruolo altrettanto importante viene giocato da formazione e ricerca. Infatti, da lungo tempo è attiva una convenzione tra il Presidio Ospedaliero accreditato con il Ssn e l’Università degli Studi di Bologna volta alla formazione della futura classe dei fisioterapisti. A spiegare all’agenzia di stampa Dire la portata del progetto e le novità in seno alla struttura, è il dottor Daniele Calligola Cumani, coordinatore dei fisioterapisti di Villa Bellombra.

