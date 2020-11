Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020)DEL 24 N OVEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO RESTANO LE CRITICITA’ SULLA VIA SALARIA PER LAVORI LA STRADA E’ CHIUSA TRA VIA CORTONA E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE, IL TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE DEL CAVALCAVIA CON RIPERCUSSIONI, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO E SULLA NOMENTANA, A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA STRADA ANCHE QUI PER LAVORI TRA I KM 14+800 E 17 RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE E SU VIA D’AQUINO, VERSO MENTANA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA DOMANI 25 E FINO AL 28 NOVEMBRE PER LAVORI ...