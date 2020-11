Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020)DEL 24 N OVEMBREORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA PORTONACCIO A VIALE TOGLIATTI, IN USCITA TRAFFICO INTENSO INTERESSA ANCHE LE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA SALARIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA E ANCORA CODE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO E SINO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE ORA IL TRASPORTO ...