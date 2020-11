“Vi dovete vergognare. Siamo tutti in zona nera”: il ristoratore asfalta la Serracchiani e il governo (Di martedì 24 novembre 2020) Un ristoratore contro la Serracchiani. O meglio, un imprenditore di Viterbo devastato dal virus e dai rimedi del governo alla pandemia. In collegamento con l’Aria che tira su La7, l’esercente smaschera l’esecutivo e asfalta Debora Serracchiani. Nel mirino del ristoratore in difficoltà, il danno della strategia del semaforo che ha diviso in fasce il Paese. E la beffa della pezza che si è provato a mettere col dl ristori. Un intervento drammatico, quello avvenuto questa mattina in diretta tv, a cui la deputata del Pd, in difficoltà, non è riuscita a dare risposte. E meno che mai conforto… Dl ristori e fasce tricolore, ristoratore contro la Serracchiani «Viterbo, che è in zona gialla, non solo non può lavorare. Ma è anche senza Ristori. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Uncontro la. O meglio, un imprenditore di Viterbo devastato dal virus e dai rimedi delalla pandemia. In collegamento con l’Aria che tira su La7, l’esercente smaschera l’esecutivo eDebora. Nel mirino delin difficoltà, il danno della strategia del semaforo che ha diviso in fasce il Paese. E la beffa della pezza che si è provato a mettere col dl ristori. Un intervento drammatico, quello avvenuto questa mattina in diretta tv, a cui la deputata del Pd, in difficoltà, non è riuscita a dare risposte. E meno che mai conforto… Dl ristori e fasce tricolore,contro la«Viterbo, che è ingialla, non solo non può lavorare. Ma è anche senza Ristori. ...

