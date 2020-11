“Vi do uno scoop”. Maurizio Costanzo lo rivela solo ora, si parla del GF Vip e lancia la bomba (Di martedì 24 novembre 2020) La sua voce è tenuta in grandissima considerazione. Stiamo parlando del papà del talk show più longevo della televisione italiana, ovvero Maurizio Costanzo. Ebbene le sue parole a Casa Chi, il programma sul GF Vip in onda cui canali social, non sono passate in sordina. Come sempre Costanzo riesce ad essere provocatorio e sagace. Il giornalista ha prima detto la sua sugli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia. Il suo giudizio non è stato propriamente lusinghiero: “Non vedo un vero e proprio talento all’interno della Casa. Oggi non saprei su chi puntare. Maria Teresa Ruta era convinta di vincere, ora che si allunga il programma ride di meno. Agli altri manca il guizzo, alcuni ancora non li conosco nemmeno io”. Insomma, Maurizio non sembra entusiasta fino ad ora di quanto visto. Ed allora ecco ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) La sua voce è tenuta in grandissima considerazione. Stiamondo del papà del talk show più longevo della televisione italiana, ovvero. Ebbene le sue parole a Casa Chi, il programma sul GF Vip in onda cui canali social, non sono passate in sordina. Come sempreriesce ad essere provocatorio e sagace. Il giornalista ha prima detto la sua sugli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia. Il suo giudizio non è stato propriamente lusinghiero: “Non vedo un vero e proprio talento all’interno della Casa. Oggi non saprei su chi puntare. Maria Teresa Ruta era convinta di vincere, ora che si allunga il programma ride di meno. Agli altri manca il guizzo, alcuni ancora non li conosco nemmeno io”. Insomma,non sembra entusiasta fino ad ora di quanto visto. Ed allora ecco ...

CardRavasi : Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo… - chetempochefa : Siamo orgogliosi di annunciarvi che domenica a #CTCF avremo con noi #GlennClose, uno dei volti più amati di Hollywo… - FRuighi : RT @iacopo_melio: POTREBBERO NON CURARMI Uno sfogo. Doloroso. Ve lo lascio qui sotto, se vi va di leggerlo e condividere... ???? https://t.… - swanvrouge : In questa live è stata inserita Dynamite, vi mando uno schiaffo sul mio culo alla mode Taehyung. - sara80elmi : RT @iacopo_melio: POTREBBERO NON CURARMI Uno sfogo. Doloroso. Ve lo lascio qui sotto, se vi va di leggerlo e condividere... ???? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vi uno RedHill annuncia la raccomandazione unanime del DSMB per la prosecuzione dello studio COVID-19 di fase 2/3 con opaganib Fortune Italia