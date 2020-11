Ventinove anni senza Freddie Mercury Ma su TikTok è ancora possibile cantare insieme a lui – Il video

(Di martedì 24 novembre 2020) Il 24 novembre 1991, l’iconico leader dei Queen, si spegneva a 45nella sua casa londinese di Earls Court. La causa ufficiale della morte fu una broncopolmonite, aggravata da complicazioni dovute all’Aids. Sul palco come nella vita,è stato un interprete straordinario, uno dei pochi capaci di illuminare uno stadio con la sua sola pree di catturare l’attenzione di migliaia di spettatori con un solo gesto. Tutti i concerti dei Queen – nella loro carriera ventennale se ne contano più di 700 – sono stati spettacolari e indimenticabili. E oggi chenon è più tra di noi, èa lui su, seguendo i due hashtag lanciati dal profilo ...

