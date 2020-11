Vela, Europei RS:X 2020: prima giornata positiva per gli azzurri. Camboni chiude terzo, Speciale quinta (Di martedì 24 novembre 2020) Si è appena conclusa la prima giornata dei Campionati Europei RS:X 2020 di scena a Vilamoura (Portogallo). Esordio positivo per gli azzurri che hanno ottenuto buoni risultati, così come ci si attendeva alla vigilia, e sono ampiamente in corsa per le medaglie. Tra gli uomini ottimo 3° posto nella generale di Mattia Camboni con 14 punti (7-1-6). Carlo Ciabatti occupa, al momento, l’11° posto in classifica generale con 32 punti anche a causa di una brutta prestazione nella seconda regata di giornata dove si è piazzato solo 27° ma nelle altre due si è messo in luce con una prima e una quarta piazza. Più indietro, invece, l’altro azzurro in gara Daniele Benedetti che con i suoi 60 punti (18-24-18) si piazza al 19° posto nella classifica generale parziale. ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Si è appena conclusa ladei CampionatiRS:Xdi scena a Vilamoura (Portogallo). Esordio positivo per gliche hanno ottenuto buoni risultati, così come ci si attendeva alla vigilia, e sono ampiamente in corsa per le medaglie. Tra gli uomini ottimo 3° posto nella generale di Mattiacon 14 punti (7-1-6). Carlo Ciabatti occupa, al momento, l’11° posto in classifica generale con 32 punti anche a causa di una brutta prestazione nella seconda regata didove si è piazzato solo 27° ma nelle altre due si è messo in luce con unae una quarta piazza. Più indietro, invece, l’altro azzurro in gara Daniele Benedetti che con i suoi 60 punti (18-24-18) si piazza al 19° posto nella classifica generale parziale. ...

Dome689 : RT @Coninews: Windsurfisti in acquaaaaa! ??? La vela olimpica torna con un campionato continentale. Domani a Vilamoura ???? prenderanno il vi… - boatmarinelife : RT @Coninews: Windsurfisti in acquaaaaa! ??? La vela olimpica torna con un campionato continentale. Domani a Vilamoura ???? prenderanno il vi… - Coninews : Windsurfisti in acquaaaaa! ??? La vela olimpica torna con un campionato continentale. Domani a Vilamoura ???? prender… - OA_Sport : Vela, Europei RS:X 2020: sfida Maggetti-Speciale in ottica olimpica, Camboni a caccia di una medaglia - rio_vela : @HyboriaLeague @vorreiesserezz @fanta9news @GruppoEsperti @mastelli93 @FantamaniaPlus @FantaCalcioLink… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Europei Vela, Europei RS:X 2020: sfida Maggetti-Speciale in ottica olimpica, Camboni a caccia di una medaglia OA Sport Da Vicenza a Las Palmas de Gran Canaria: il viaggio a piedi di Nicolò Guarrera fa tappa anche a Imperia, Bordighera e Ventimiglia foto

Il 27enne è arrivato alla fine dell'Europa continentale, concludendo la prima parte del suo viaggio attorno al mondo ...

Sul Garda si pensa al 2021

Archiviata l’ultima regata del Garda, la seconda tappa della Winter Cup di Gargnano, che “slitta”, causa Covid, al 2021, al 14 febbraio, le varie flotte e la XIV zona della Federazione Italiana Vela s ...

Il 27enne è arrivato alla fine dell'Europa continentale, concludendo la prima parte del suo viaggio attorno al mondo ...Archiviata l’ultima regata del Garda, la seconda tappa della Winter Cup di Gargnano, che “slitta”, causa Covid, al 2021, al 14 febbraio, le varie flotte e la XIV zona della Federazione Italiana Vela s ...