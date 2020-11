Valorant Champions Tour è la nuova competizione stagionale dell'FPS di Riot Games (Di martedì 24 novembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Riot Games ha annunciato il Valorant Champions Tour, una competizione stagionale che si svolgerà nell'arco del 2021 per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi Valorant. Il Tour mondiale vedrà competizioni in Nord America, Sud America, Europa, Asia, Africa e Australia, per incoronare un singolo team campione del mondo a fine anno. "Il Champions Tour è il nostro prossimo passo per far crescere Valorant e renderlo un eSport globale degno della passione dei suoi fan", racconta Whalen Rozell, direttore senior dell'eSport di Riot Games. "Abbiamo passato un paio d'anni a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) Attraverso un comunicato stampa,ha annunciato il, unache si svolgerà nell'arco del 2021 per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi. Ilmondiale vedrà competizioni in Nord America, Sud America, Europa, Asia, Africa e Australia, per incoronare un singolo team campione del mondo a fine anno. "Ilè il nostro prossimo passo per far cresceree renderlo un eSport globale degnoa passione dei suoi fan", racconta Whalen Rozell, direttore senior'eSport di. "Abbiamo passato un paio d'anni a ...

