Valentina Ferragni: esce la nuova collezione (Di martedì 24 novembre 2020) Valentina Ferragni ha rilasciato due nuovi modelli per la sua collezione di orecchini. Si tratta di due gioielli con pavé di zirconi, capaci di rendere unico ed elegante ogni look! La linea di gioielli di Valentina Ferragni continua a far parlare di sé. All’inizio, infatti, c’erano state molte polemiche per i prezzi considerati troppo elevati. Il prezzo di un singolo orecchino, esatto uno solo, parte infatti da 70 euro! Poi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 24 novembre 2020)ha rilasciato due nuovi modelli per la suadi orecchini. Si tratta di due gioielli con pavé di zirconi, capaci di rendere unico ed elegante ogni look! La linea di gioielli dicontinua a far parlare di sé. All’inizio, infatti, c’erano state molte polemiche per i prezzi considerati troppo elevati. Il prezzo di un singolo orecchino, esatto uno solo, parte infatti da 70 euro! Poi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Cotilleoss : Valentina Ferragni Studio Si Veste Di Luce Per Il Gioiello Must-Have Di Questo Inverno - Automobilnews1 : Valentina Ferragni Studio Si Veste Di Luce Per Il Gioiello Must-Have Di Questo Inverno | – NEWPAPER24 - newpaper24 : Valentina Ferragni Studio Si Veste Di Luce Per Il Gioiello Must-Have Di Questo Inverno | – NEWPAPER24 - moonlnmr : Che devo dare per essere bella come Valentina Ferragni - hosceltome : RT @SonoClarice: Fanno articoli 'GUARDATE GIULIA VALENTINA HA MESSO LIKE A CHIARA FERRAGNI!' ignorando totalmente la tematica importante di… -