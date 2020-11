Vaccino obbligatorio? I pareri degli esperti Cosa sappiamo dei tre anti-virus in lizza (Di martedì 24 novembre 2020) Gli esperti si dividono, ma sono tutti concordi sulla necessità di raggiungere l’immunità di gregge e non escludono interventi più marcati, anche perché i coronavirus hanno fatto il salto di specie tre volte in 18 anni ed è rischioso non sradicarli subito Leggi su corriere (Di martedì 24 novembre 2020) Gli esperti si dividono, ma sono tutti concordi sulla necessità di raggiungere l’immunità di gregge e non escludono interventi più marcati, anche perché i coronahanno fatto il salto di specie tre volte in 18 anni ed è rischioso non sradicarli subito

HuffPostItalia : Ricciardi: 'Vaccino sarà valutato per la sicurezza. Se servirà, lo renderemo obbligatorio' - LegaSalvini : PARLA IL SUPERCONSULENTE DEL GOVERNO RICCIARDI: 'VACCINO OBBLIGATORIO? NON LO ESCLUDO' - andreadesider10 : RT @coluicheveglia: Cosa sappiamo sui vaccini contro il Covid? Ecco 2 miei articoli sul tema: ?? La corsa verso un vaccino contro il Corona… - vincenzamignogn : RT @grotondi: Nel 1973 noi campani fummo messi in fila per il vaccino obbligatorio del colera:una siringa sul braccio che lasciava un timbr… - a42nno : RT @HuffPostItalia: Ricciardi: 'Vaccino sarà valutato per la sicurezza. Se servirà, lo renderemo obbligatorio' -