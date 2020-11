Vaccino, il piano della Campania: ecco come saranno distribuiti (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La grande attesa. Potrebbe essere definita così l’aspettativa per il Vaccino. Mentre continuano ad arrivare notizie incoraggianti dalle case farmaceutiche, i vari Paesi mettono a punto le strategie da seguire. Su questo fronte si sta muovendo anche la Regione Campania, come riferito all’Ansa da Ugo Trama. “Nella prima fase avremo vaccini per 170.000 persone, il piano che abbiamo inviato alla struttura di Arcuri prevede che vadano anzitutto a 120.000 operatori coinvolti nella sanità regionale in tutte le sue sfaccettature: quindi avremo già un piccolo margine per proteggere i malati cronici“, ha dichiarato il dirigente dell’Unità di Crisi della Regione Campania, “abbiamo inserito nella rosa per i primi 170.000 vaccini in doppia dose tutto il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La grande attesa. Potrebbe essere definita così l’aspettativa per il. Mentre continuano ad arrivare notizie incoraggianti dalle case farmaceutiche, i vari Paesi mettono a punto le strategie da seguire. Su questo fronte si sta muovendo anche la Regioneriferito all’Ansa da Ugo Trama. “Nella prima fase avremo vaccini per 170.000 persone, ilche abbiamo inviato alla struttura di Arcuri prevede che vadano anzitutto a 120.000 operatori coinvolti nella sanità regionale in tutte le sue sfaccettature: quindi avremo già un piccolo margine per proteggere i malati cronici“, ha dichiarato il dirigente dell’Unità di CrisiRegione, “abbiamo inserito nella rosa per i primi 170.000 vaccini in doppia dose tutto il ...

