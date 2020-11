Vaccino Covid, von der Leyen: “Domani contratto per 160 milioni di dosi da Moderna” (Di martedì 24 novembre 2020) Ursula von der Leyen in conferenza da Bruxelles, raggiunto l’accordo con Moderna per i vaccini anti Covid-19: “Domani firmiamo il contratto per la fornitura di 160 milioni di dosi”. L’obiettivo è porre fine alla pandemia. Notizie molto positive, dal fronte vaccini anti Covid-19. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, l’Unione europea ha raggiunto un accordo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Ursula von derin conferenza da Bruxelles, raggiunto l’accordo con Moderna per i vaccini anti-19:firmiamo ilper la fornitura di 160di”. L’obiettivo è porre fine alla pandemia. Notizie molto positive, dal fronte vaccini anti-19. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, l’Unione europea ha raggiunto un accordo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

