Vaccino Covid, UE firma il contratto con Moderna per 160 milioni di dosi (Di martedì 24 novembre 2020) L’UE firmerà il sesto contratto per la fornitura di Vaccino anti-Covid. In Italia l’antidoto al virus potrebbe arrivare a partire dall’11 dicembre L’Unione Europea firmerà domani il contratto con la casa farmaceutica Moderna per 160 milioni di dosi. “Stiamo costruendo uno dei portafogli di vaccini più completi nella zona Europa-Africa: vaccini sicuri ed efficaci possono aiutarci a porre fine alla pandemia”– ha annunciato la Presidente Von der Leyen. Quello che l’Ue concluderà domani è il sesto contratto per la fornitura dell’antidoto contro il Covid. “Vogliamo garantire che tutti abbiano accesso ai vaccini, ovunque nel mondo. Questo è il motivo per cui da maggio abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro per test, trattamenti contro ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) L’UE firmerà il sestoper la fornitura dianti-. In Italia l’antidoto al virus potrebbe arrivare a partire dall’11 dicembre L’Unione Europea firmerà domani ilcon la casa farmaceuticaper 160di. “Stiamo costruendo uno dei portafogli di vaccini più completi nella zona Europa-Africa: vaccini sicuri ed efficaci possono aiutarci a porre fine alla pandemia”– ha annunciato la Presidente Von der Leyen. Quello che l’Ue concluderà domani è il sestoper la fornitura dell’antidoto contro il. “Vogliamo garantire che tutti abbiano accesso ai vaccini, ovunque nel mondo. Questo è il motivo per cui da maggio abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro per test, trattamenti contro ...

