Vaccino Covid, Reithera: “Nostro candidato ben tollerato e induce risposta immunitaria. Ora al via i test sugli anziani” (Di martedì 24 novembre 2020) Il candidato Vaccino made in Italy ha terminato la fase I di sperimentazione. Dopo gli annunci dei giorni scors Reithera fa sapere infatti che Grad-Cov2 contro Covid-19 “è ben tollerato e induce risposta immunitaria nei soggetti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni”. Nel primo step – che valuta il candidato Vaccino su 90 volontari sani – avanza ora nei soggetti più anziani, tra i 65 e gli 85 anni. Lo studio è stato disegnato ed è condotto in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, e ha ricevuto finanziamenti dal ministero della Ricerca e dalla Regione Lazio. La società di Castel Romano, in provincia di Roma, fa sapere che la sperimentazione sta procedendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Ilmade in Italy ha terminato la fase I di sperimentazione. Dopo gli annunci dei giorni scorsfa sapere infatti che Grad-Cov2 contro-19 “è bennei soggetti sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni”. Nel primo step – che valuta ilsu 90 volontari sani – avanza ora nei soggetti più anziani, tra i 65 e gli 85 anni. Lo studio è stato disegnato ed è condotto in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, e ha ricevuto finanziamenti dal ministero della Ricerca e dalla Regione Lazio. La società di Castel Romano, in provincia di Roma, fa sapere che la sperimentazione sta procedendo ...

