Vaccino Covid, l’annuncio della Russia: “Una dose di Sputnik V costerà meno di 10 dollari” (Di martedì 24 novembre 2020) “Il costo di una dose del Vaccino Sputnik V per i mercati internazionali sarà inferiore a 10 dollari“. Lo ha detto Kirill Dmitriyev, capo del fondo per gli investimenti russo. “Abbiamo già ottenuto la produzione industriale di questo Vaccino in forma secca, che ne consentirà l’utilizzo e la distribuzione a temperature comprese tra +2 e +8 gradi (Celsius). In questo modo lo Sputnik V sarà uno dei vaccini più accessibili dal punto di vista della distribuzione, del trasporto e della logistica” ha aggiunto. Proprio oggi il Vaccino anti-Covid russo, che nei mesi scorsi ha suscitato le perplessità della comunità scientifica, secondo il Gamaleya Institute, struttura statale con sede a Mosca, ha raggiunto un’efficacia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Il costo di unadelV per i mercati internazionali sarà inferiore a 10 dollari“. Lo ha detto Kirill Dmitriyev, capo del fondo per gli investimenti russo. “Abbiamo già ottenuto la produzione industriale di questoin forma secca, che ne consentirà l’utilizzo e la distribuzione a temperature comprese tra +2 e +8 gradi (Celsius). In questo modo loV sarà uno dei vaccini più accessibili dal punto di vistadistribuzione, del trasporto elogistica” ha aggiunto. Proprio oggi ilanti-russo, che nei mesi scorsi ha suscitato le perplessitàcomunità scientifica, secondo il Gamaleya Institute, struttura statale con sede a Mosca, ha raggiunto un’efficacia ...

repubblica : Crisanti: 'Non cambio idea, senza dati pubblici non farei il vaccino a gennaio' - Corriere : Ci sono 'autorevoli membri del Cts a cui l’Italia si è affidata per prevenire una seconda ondata. Lascio agli itali… - matteorenzi : Per distribuire il vaccino ci vuole l’esercito, non Arcuri #Renzi #Covid - PinaRus02443851 : @vitaindiretta @lagiallo @N_DeGirolamo @francescafagnan @MelaniaRizzoli Non sono una NO VAX,ho fatto tutti i vaccin… - micron70 : riflessione interessante... Vaccino Covid-19: non è un problema di scienza ma di trasparenza -