"Vaccino anti Covid, attenzione ai furti" (Di martedì 24 novembre 2020) Sul Vaccino anti Covid potrebbe allungare le mani le criminalità organizzata. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, che chiede di tenere alto il livello di attenzione per scongiurare il rischio. “Il valore economico, clinico e sociale dei vaccini è così alto che potrebbe richiamare l’attenzione di soggetti della criminalità organizzata, gli stessi che già negli anni scorsi si sono resi protagonisti di furti in tante farmacie ospedaliere del nostro Paese - spiega il presidente della Sifo, Arturo Cavaliere. È già successo, con altri vaccini. E Cavaliere avverte: “Non possiamo rischiare oggi di rivivere quelle situazioni inserite in un contesto ben più drammatico e diffuso e per questo abbiamo deciso di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Sulpotrebbe allungare le mani le criminalità organizzata. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, che chiede di tenere alto il livello diper scongiurare il rischio. “Il valore economico, clinico e sociale dei vaccini è così alto che potrebbe richiamare l’di soggetti della criminalità organizzata, gli stessi che già negli anni scorsi si sono resi protagonisti diin tante farmacie ospedaliere del nostro Paese - spiega il presidente della Sifo, Arturo Cavaliere. È già successo, con altri vaccini. E Cavaliere avverte: “Non possiamo rischiare oggi di rivivere quelle situazioni inserite in un contesto ben più drammatico e diffuso e per questo abbiamo deciso di ...

SkyTG24 : Il microbiologo Andrea Crisanti intervistato da @toniacart ha ribadito la propria posizione in merito al vaccino an… - fanpage : I dubbi di Massimo Galli sul vaccino anti - Covid in arrivo: Parole destinate a far discutere. - TgrRaiFVG : La Regione #FVG accende la macchina organizzativa per il vaccino anti-#COVID19. 7000 dosi in arrivo a fine gennaio.… - clikservernet : Mosca: vaccino anti Covid Sputnik V mostra efficacia del 95%. La comunità scientifica rimane dubbiosa - Noovyis : (Mosca: vaccino anti Covid Sputnik V mostra efficacia del 95%. La comunità scientifica rimane dubbiosa) Playhitmus… -