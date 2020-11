Vaccino anti-Covid, anti-influenzale, Ilva, nuovi banchi: l’effetto delle (tante) deleghe di Arcuri sulle domande delle opposizioni in commissione (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri pomeriggio il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è stato audito in commissione Bilancio di Camera e Senato riunite per le audizioni sulla legge di Bilancio. Dopo la relazione di Arcuri sono partite le domande di deputati e senatori, in numero maggiore da parte delle opposizioni. Ma i parlamentari commissari hanno tralasciato l’oggetto dell’audizione per svariare sui temi più disparati, complice il fatto che Arcuri – che oltre ad essere commissario per l’emergenza è anche presidente di Invitalia – detiene ormai una serie di competenze anche molto diverse tra loro. Parte il deputato di FdI Trancassini che bolla come ‘“colossale fallimento” la vaccinazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri pomeriggio il commissario straordinario all’emergenza-19, Domenico, è stato audito inBilancio di Camera e Senato riunite per le audizioni sulla legge di Bilancio. Dopo la relazione disono partite ledi deputati e senatori, in numero maggiore da parte. Ma i parlamentari commissari hanno tralasciato l’oggetto dell’audizione per svariare sui temi più disparati, complice il fatto che– che oltre ad essere commissario per l’emergenza è anche presidente di Invitalia – detiene ormai una serie di competenze anche molto diverse tra loro. Parte il deputato di FdI Trancassini che bolla come ‘“colossale fallimento” la vaccinazione ...

