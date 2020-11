Vaccini, l'Austria: 'Se l'Ue ferma lo sci, ci dia ristori' | In Italia 300 punti per distribuire il vaccino anti-Covid (Di martedì 24 novembre 2020) Da Bruxelles la presidente v on der Leyen annuncia un nuovo contratto con Moderna sui Vaccini, mentre la Russia dice che il suo vaccino Sputnik V ha un'efficacia 'superiore al 95%'. In Alto Adige si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) Da Bruxelles la presidente v on der Leyen annuncia un nuovo contratto con Moderna sui, mentre la Russia dice che il suoSputnik V ha un'efficacia 'superiore al 95%'. In Alto Adige si ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Austria Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Vaccini, l'Austria: "Se l'Ue ferma lo sci, ci dia ristori" | In Italia 300 punti per distribuire il vaccino anti-Covid

Da Bruxelles la presidente von der Leyen annuncia un nuovo contratto con Moderna sui vaccini, mentre la Russia dice che lo ... Dopo le parole di Conte sullo sci, invece, l'Austria attacca: "Se l'Ue lo ...

Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Conte: “In UE misure comuni su Natale”. Alto Adige revoca lockdown totale

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 24 novembre. In calo i nuovi positivi, sono 22.930 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, 630 le vittime in ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 24 novembre. In calo i nuovi positivi, sono 22.930 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, 630 le vittime in ...