Vaccini anti-Covid: Italia in ritardo. Manca il piano. La Germania corre (Di martedì 24 novembre 2020) Berlino: prime vaccinazioni a dicembre. Ecco come funzionano i tre principali candidati: il siero Pfizer sembra il più efficace, Moderna e Oxford si conservano più facilmente Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Berlino: prime vaccinazioni a dicembre. Ecco come funzionano i tre principali candidati: il siero Pfizer sembra il più efficace, Moderna e Oxford si conservano più facilmente

AnnalisaChirico : Non è riuscito a procurare gli antinfluenzali e ora dovrebbe fornire i vaccini anti Covid? Ci scordiamo che Arcuri… - Failbetter6 : RT @bad_scientists: SUL VACCINO DI ASTRA ZENECA. Certo, è bene che un altro vaccino sia prossimo al traguardo; ma se e quanto funziona, e… - mludodc : RT @valy_s: #SputnikV, #Astrazeneca e quello dello #Spallanzani sono vaccini “tradizionali” Se obbligata a fare un vaccino anti #COVID19,vo… - antonyfedalex : RT @valy_s: #SputnikV, #Astrazeneca e quello dello #Spallanzani sono vaccini “tradizionali” Se obbligata a fare un vaccino anti #COVID19,vo… - ddgiusto : RT @udogumpel: Il segreto è questo: investimenti in R&D, ricerca di base, università, in giovani ricercatori, borse di -