Vacanze sulla neve, Alberto Tomba smantella la tesi di Conte: «Lo sci è sicuro. Vi spiego perché» (Di martedì 24 novembre 2020) Covid e sci, Tomba smentisce Conte e le paure del governo legate alla riapertura degli impianti. L’emergenza sanitaria rischia di bloccare lo scii e paralizzare la stagione invernale, con il governo scettico sulla possibilità di aprire le piste ai vacanzieri. Così, mentre la Ue detta le regole per le Vacanze in montagna di fine anno, in Italia l’esecutivo si dimostra scettico sull’eventualità di accogliere le folle di sciatori. E un campione di sempre come Alberto Tomba, sente di dover dire la sua. E rivolgendosi direttamente al premier spiega come e perché una discesa sulla neve è più sicura di altre situazioni quotidiane. Covid e sci: Tomba smentisce Conte La gestione delle Vacanze ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Covid e sci,smentiscee le paure del governo legate alla riapertura degli impianti. L’emergenza sanitaria rischia di bloccare lo scii e paralizzare la stagione invernale, con il governo scetticopossibilità di aprire le piste ai vacanzieri. Così, mentre la Ue detta le regole per lein montagna di fine anno, in Italia l’esecutivo si dimostra scettico sull’eventualità di accogliere le folle di sciatori. E un campione di sempre come, sente di dover dire la sua. E rivolgendosi direttamente al premier spiega come euna discesaè più sicura di altre situazioni quotidiane. Covid e sci:smentisceLa gestione delle...

