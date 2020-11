Usa, Trump dà il via alla transizione dei poteri a Biden (Di martedì 24 novembre 2020) Parte la lettera della General Services Administration che sblocca i fondi per il presidente eletto per iniziare l’organizzazione dell’insediamento alla Casa Bianca Leggi su ilsole24ore (Di martedì 24 novembre 2020) Parte la lettera della General Services Administration che sblocca i fondi per il presidente eletto per iniziare l’organizzazione dell’insediamentoCasa Bianca

NicolaPorro : Sulla vittoria di #Biden continua la retorica dei progressisti che utilizzano l’argomento del ???????? ???????????????? a lui l… - Corriere : Usa 2020, Trump cede: via libera al passaggio di consegne - repubblica : Usa 2020, Trump consegna le chiavi della Casa Bianca a Biden - Pierpaolorusso8 : RT @repubblica: Usa 2020, la svolta di Trump: 'Via libera alla transizione con il team di Biden' [dalla nostra inviata Anna Lombardi] [aggi… - OrioliAlberto : E noi che parlavamo di #Trump come di un razzista prevaricatore... Invece, con tutto il suo #FairPlay, pur avendo v… -