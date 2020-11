Usa, Trump dà il via alla transizione dei poteri a Biden (Di martedì 24 novembre 2020) Parte la lettera della General Services Administration che sblocca i fondi per il presidente eletto per iniziare l’organizzazione dell’insediamento alla Casa Bianca Leggi su ilsole24ore (Di martedì 24 novembre 2020) Parte la lettera della General Services Administration che sblocca i fondi per il presidente eletto per iniziare l’organizzazione dell’insediamentoCasa Bianca

