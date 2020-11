USA, prezzi delle case +9,1% su base annua (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Continuano a salire i prezzi dell’immobiliare statunitense nel mese di settembre. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,7% a livello mensile, di poco superiore al mese precedente (+1,5%). Su base annua l’indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 9,1% rispetto all’8,1% del mese precedente (stima rivista al rialzo). (Foto: Mirko Kaminski / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Continuano a salire idell’immobiliare statunitense nel mese di settembre. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura iabitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,7% a livello mensile, di poco superiore al mese precedente (+1,5%). Sul’indice, calcolato suidichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 9,1% rispetto all’8,1% del mese precedente (stima rivista al rialzo). (Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)

USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller +6,6% a settembre su base annua

(Teleborsa) - Si amplia la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a settembre. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento ...

