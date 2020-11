Usa: Kerry, l'accordo di Parigi sul clima non basta (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - John Kerry, nominato da Joe Biden inviato presidenziale per il clima, ha sollecitato il mondo ad aumentare le ambizioni della lotta contro il cambiamento climatico: "L'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - John, nominato da Joe Biden inviato presidenziale per il, ha sollecitato il mondo ad aumentare le ambizioni della lotta contro il cambiamentotico: "L'...

Usa: Kerry, l’accordo di Parigi sul clima non basta

