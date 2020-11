Usa | Cottarelli | Con Yellen al Tesoro più dialogo fra politica fiscale e monetaria

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - "Il fatto che Janet, ex banchiera centrale, sarà chiamata a gestire la" come segretario alnella futura Amministrazione Biden "non è necessariamente" un tentativo di stringere un legame più forte fra, anche se questa possibilità "certo viene in mente": soprattutto "è stata scelta una persona di grande esperienza, che non ha solo esperienza di banche centrali, visto che prima della Fed è stata docente di macroeconomia". Lo sottolinea all'Adnkronos l'economista Carlo, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, ammettendo che "certo in questo periodo distinguere" fra...

Pubblicato il: 24/11/2020 18:30 “Il fatto che Janet Yellen, ex banchiera centrale, sarà chiamata a gestire la politica fiscale” come segretario al Tesoro nella futura Amminis ...Che l'Italia fosse un Paese finito e in bancarotta era chiaro ad analisti come il sottoscritto, ma sebbene non venga ancora detto in modo palese per il popolino addormentato, c'è chi lo sta ventilando ...