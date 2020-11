USA | Biden forma la squadra di Governo | decisione storica

(Di martedì 24 novembre 2020) Negli Stati Uniti stanno cercando di mettersi alle spalle una delle elezioni più controverse e discusse della storia. Trump minaccia battaglie legali per sovvertire il voto,la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

NicolaPorro : Sulla vittoria di #Biden continua la retorica dei progressisti che utilizzano l’argomento del ???????? ???????????????? a lui l… - repubblica : Usa 2020, Trump consegna le chiavi della Casa Bianca a Biden - TgLa7 : Staff Biden: Avril #Haines prima donna a capo 007 Usa. Sarà nominata alla guida della National Intelligence - Sereciv : RT @MediasetTgcom24: Usa 2020, l'amministrazione autorizza la transizione di poteri da Trump a Biden #Usa2020 - TinaAnceschi : RT @1984maverick: Attenzione Attenzione! Forse il nostro uomo arancione si cava via dalle balle... #Trump #TrumpOut #USA #BidenPresident… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Biden

La settimana che inizia oggi è quella che apre, in un certo senso, la stagione natalizia. Infatti Giovedì è il Ringraziamento in US, e Venerdì è semifestivo. Solitamente è un periodo caratterizzato da ...24 novembre, 09:23 Mondo Usa, Biden: "Perche' prima la Sicurezza Nazionale? proprio perche' si tratta di sicurezza nazionale" Il nuovo presidente degli Stati Uniti parla coi sinda ...