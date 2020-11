Usa, affamati per il Thanksgiving Day: milioni di americani in fila dai volontari del banco alimentare (Di martedì 24 novembre 2020) Negli Stati Uniti sono 24 i milioni di cittadini in difficoltà sul piano alimentare. Numeri gonfiati dalla pandemia di Covid, che ha fatto aumentare di sei milioni gli americani che ricorrono al banco alimentare per nutrirsi. In questi giorni, dalla California al Texas, ci sono state code di auto lunghe quasi cinque chilometri per chiedere ai volontari cibo in vista del Thanksgiving Day di giovedì, tradizionale giornata di festeggiamenti in famiglia, quest’anno fortemente scoraggiati causa pandemia. Da luglio la situazione per gli americani in difficoltà si è ulteriormente aggravata, vista la scadenza dei sussidi settimanali un supplemento settimanale di 600 dollari e il mancato accordo per un ulteriore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Negli Stati Uniti sono 24 idi cittadini in difficoltà sul piano. Numeri gonfiati dalla pandemia di Covid, che ha fatto aumentare di seigliche ricorrono alper nutrirsi. In questi giorni, dalla California al Texas, ci sono state code di auto lunghe quasi cinque chilometri per chiedere aicibo in vista delDay di giovedì, tradizionale giornata di festeggiamenti in famiglia, quest’anno fortemente scoraggiati causa pandemia. Da luglio la situazione per gliin difficoltà si è ulteriormente aggravata, vista la scadenza dei sussidi settimanali un supplemento settimanale di 600 dollari e il mancato accordo per un ulteriore ...

