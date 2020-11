Uomini e Donne spoiler, anticipazioni registrazione del 21 novembre (Di martedì 24 novembre 2020) Uomini e Donne spoiler. Nell’ultima registrazione del 21 novembre le cose tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si fanno più complicate. Anche per il trono classico ci saranno alcune novità. Davide è sempre più preso sa Beatrice. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne spoiler, datata sabato 21 novembre. In questa puntata vediamo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua discutere della loro conoscenza. Intanto Davide Donadei e Beatrice si avvicinano sempre di più, nonostante le proteste di Chiara. Sophie ha dei dubbi su Antonio: il corteggiatore si è scusato per quanto fatto nella puntata precedente, ma lei non sa più quale è la sua vera personalità. Armando Incarnato ... Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020). Nell’ultimadel 21le cose tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si fanno più complicate. Anche per il trono classico ci saranno alcune novità. Davide è sempre più preso sa Beatrice. Arrivano ledell’ultimadi, datata sabato 21. In questa puntata vediamo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua discutere della loro conoscenza. Intanto Davide Donadei e Beatrice si avvicinano sempre di più, nonostante le proteste di Chiara. Sophie ha dei dubbi su Antonio: il corteggiatore si è scusato per quanto fatto nella puntata precedente, ma lei non sa più quale è la sua vera personalità. Armando Incarnato ...

