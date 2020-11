Unioncamere, focus sulle imprese femminili: Crescita azzerata dal Covid (Di martedì 24 novembre 2020) Le donne stanno pagando il conto più salato della crisi innescata dal Covid 19. Frenate nella voglia di mettersi in proprio dalla pandemia, le donne d’impresa mostrano una maggior necessità di supporto economico e finanziario e sono meno fiduciose degli uomini su un rapido rientro alla produttività pre Covid. E’ quanto emerge dalle più recenti analisi realizzate nell’ambito del Rapporto nazionale Impresa in genere di Unioncamere. Queste dinamiche e le problematiche del lavoro e dell’impresa al femminile saranno oggetto degli incontri dell’edizione 2020 del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dai Comitati per l’imprenditorialità femminile delle Camere di commercio, che si rinnova ormai da 12 anni. “La ripresa da questa fase così difficile per il nostro Paese passa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) Le donne stanno pagando il conto più salato della crisi innescata dal19. Frenate nella voglia di mettersi in proprio dalla pandemia, le donne d’impresa mostrano una maggior necessità di supporto economico e finanziario e sono meno fiduciose degli uomini su un rapido rientro alla produttività pre. E’ quanto emerge dalle più recenti analisi realizzate nell’ambito del Rapporto nazionale Impresa in genere di. Queste dinamiche e le problematiche del lavoro e dell’impresa al femminile saranno oggetto degli incontri dell’edizione 2020 del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, l’iniziativa promossa dae dai Comitati per l’imprenditorialità femminile delle Camere di commercio, che si rinnova ormai da 12 anni. “La ripresa da questa fase così difficile per il nostro Paese passa ...

Le donne stanno pagando il conto più salato della crisi innescata dal Covid 19. Frenate nella voglia di mettersi in proprio dalla pandemia, le donne d’impresa mostrano una maggior necessità di support ...

Formare professionalità per usare al meglio la Rete

Il massiccio uso del digitale durante la pandemia consente alla produzione di beni e servizi di non fermarsi Milano, 24 novembre 2020 - Il massiccio uso del digitale durante la pandemia consente alla ...

