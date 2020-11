Unica è il nuovo album di Ornella Vanoni atteso nel 2021

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 novembre 2020)è il titolo deldi, da oggi disponibile in pre-order. Ildisco dell’artista sarà disponibile dal 29 gennaioin versione fisica, in tutti i negozi di musica, e negli store digitali.sarà in vendita sia in CD che in vinile e celebra sessant’anni di carriera di una delle artiste più longeve della storia della musica italiana. Ad annunciare ildiè stata la stessa artista sulle sue pagine sui social network, svelando anche l’immagine di copertina. Un’particolarmente luminosa e sorridente, in uno scatto dinamico fra terra e cielo, è l’immagine che accompagnerà il ...