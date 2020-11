“Una nuova pandemia tra vent’anni”: Fermi tutti! Bill Gates ci riprova (Di martedì 24 novembre 2020) Ennesima previsione del fondatore Microsoft. Dopo il Covid19 ed il vaccino, Gates si sbilancia ancora una volta. Bill Gates (Facebook)Era il 2015 quando Bill Gates, fondatore di Microsoft, filantropo e tante altre cose, si esprimeva in merito alla possibilità che in un futuro prossimo, non sarebbero state le guerre a causare un un numero alto di morti, ma un virus. Un presagio, che magari a quei tempi avrà fatto sorridere qualcuno, ma che oggi, a distanza di sol 5 anni, ci trova più convinti che mai della bontà di quelle parole, e della capacità, incredibile di prevedere un fatto del genere, sempre che non si sia trattato di un colpo di fortuna. Gates, nei giorni scorsi si era anche espresso in merito alla reale possibilità che uno dei tanti vaccini di cui si è ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Ennesima previsione del fondatore Microsoft. Dopo il Covid19 ed il vaccino,si sbilancia ancora una volta.(Facebook)Era il 2015 quando, fondatore di Microsoft, filantropo e tante altre cose, si esprimeva in merito alla possibilità che in un futuro prossimo, non sarebbero state le guerre a causare un un numero alto di morti, ma un virus. Un presagio, che magari a quei tempi avrà fatto sorridere qualcuno, ma che oggi, a distanza di sol 5 anni, ci trova più convinti che mai della bontà di quelle parole, e della capacità, incredibile di prevedere un fatto del genere, sempre che non si sia trattato di un colpo di fortuna., nei giorni scorsi si era anche espresso in merito alla reale possibilità che uno dei tanti vaccini di cui si è ...

