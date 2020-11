Un tribunale impone a Glovo di assumere un rider “disconnesso” (Di martedì 24 novembre 2020) Un fattorino di Glovo (Carol Smiljan/NurPhoto)Una sentenza del tribunale del lavoro di Palermo sancisce un passo ulteriore verso il riconoscimento dei rider delle piattaforme di food delivery come dipendenti. Nei giorni scorsi il giudice Paola Marino ha disposto il reintegro da parte della società spagnola Glovo di un lavoratore a cui d’ora in poi sarà riconosciuto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, sulla base del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi. A renderlo noto è il sindacato Nidil Cgil, che ha seguito fin dall’inizio la vicenda del rider Marco Tuttolomondo, prima “disconnesso” e quindi di fatto licenziato dalla piattaforma Glovo di punto in bianco all’inizio di quest’anno. Il lavoratore si era ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) Un fattorino di(Carol Smiljan/NurPhoto)Una sentenza deldel lavoro di Palermo sancisce un passo ulteriore verso il riconoscimento deidelle piattaforme di food delivery come dipendenti. Nei giorni scorsi il giudice Paola Marino ha disposto il reintegro da parte della società spagnoladi un lavoratore a cui d’ora in poi sarà riconosciuto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, sulla base del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi. A renderlo noto è il sindacato Nidil Cgil, che ha seguito fin dall’inizio la vicenda delMarco Tuttolomondo, primae quindi di fatto licenziato dalla piattaformadi punto in bianco all’inizio di quest’anno. Il lavoratore si era ...

