Un posto al sole, anticipazioni 25 novembre: un nuovo lavoro per Niko?

La crisi personale di Niko non accennerà a diminuire a Un posto al sole e le cose sembreranno andare sempre peggio. Le anticipazioni relative alla puntata in onda mercoledì 25 novembre, rivelano che il ragazzo sarà sempre più frustrato dalla consapevolezza di essere stato assunto da Leone solo per intercessione di Beatrice, inizierà a guardarsi intorno. Nel frattempo, Vittorio e Michele finiranno per indispettire delle persone con la loro trasmissione mentre Rossella vorrà chiedere la tesi al professor Volpicelli.

