Un Posto al Sole, anticipazioni 24 novembre: Rossella più forte (Di martedì 24 novembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 24 novembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Rossella e Patrizio si sono riavvicinati dopo aver fatto nascere in casa il bambino di Clara. La figlia di Silvia recupera sicurezza in se stessa. Michele appare sempre più combattuto tra l’emotività della moglie e la sua vocazione di giornalista. Stressata dalle continue discussioni con Michele, Silvia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 24 novembre 2020)“Unal”, puntata del 242020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45?e Patrizio si sono riavvicinati dopo aver fatto nascere in casa il bambino di Clara. La figlia di Silvia recupera sicurezza in se stessa. Michele appare sempre più combattuto tra l’emotività della moglie e la sua vocazione di giornalista. Stressata dalle continue discussioni con Michele, Silvia Articolo completo: dal blog SoloDonna

