Ugl | contro Polizia Locale notizie bombe a orologerie

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Bufera sul Corpo didi Roma Capitale, dove la notizia di un amplesso che sarebbe stato consumato da due vigili in orario di servizio ed a bordo dei relativi mezzi, sarebbe coincisa (sebbene l’episodio fosse risalente alla scorsa estate), con un corposo servizio andato in onda sui canali RAI incentrato su presunti quanto datati fenomeni corruttivi”. La “sincronia non e’ sfuggita al sindacato dei caschi bianchi UGL” che in una nota del Coordinamento Romano dichiara quanto segue: “L’accostamento malevolo di vicissitudini ormai datate di anni, riguardanti i vari Comandanti sui quali nonostante lunghe ed accurate indagini da parte della Procura della Reoubblica mai sono emersi elementi di colpevolezza, sembra far riemergere un modello purtroppo ormai collaudato, volto ad attaccare strumentalmente la categoria, forse al fine di tentare ...