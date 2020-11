Ue | il M5s contro Giorgia Meloni | “I suoi alleati flirtano con i neonazisti”

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – "Gli alleati olandesi di Giorgia Meloni flirtano con i neonazisti. Le dimissioni di Thierry Baudet da leader del partito Forum per la Democrazia sono una ammissione di colpevolezza. Baudet lascia a pochi mesi dalle elezioni perché non avrebbe fatto nulla contro il propagarsi di messaggi neonazisti, antisemiti e omofobi da parte dei suoi più stretti alleati dentro il partito. Fratelli d'Italia e Forum per la Democrazia siedono al Parlamento europeo nello stesso gruppo politico e vanno a braccetto su tutti i principali dossier europei. Questa è una vergogna. Ci aspettiamo da Giorgia Meloni una forte presa di distanza dai suoi alleati e un chiaro messaggio contro la diffusione dell'odio in tutta Europa, cancro delle nostre democrazie". Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.