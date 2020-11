Udinese, i convocati per la Coppa Italia: tre assenti contro la Fiorentina (Di martedì 24 novembre 2020) L’Udinese ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: assenti Arslan, Okaka e Becao L’Udinese ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. assenti Arslan, Okaka e Becao, torna Jajalo. Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 96 Scuffet Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 87 De Maio; 90 Zeegelaar Centrocampisti: 6 Makengo; 8 Jajalo; 10 De Paul; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 45 Forestieri Attaccanti: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 33 Cristo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) L’ha diramato la lista deiper la sfida dilaArslan, Okaka e Becao L’ha diramato la lista deiper la sfida dilaArslan, Okaka e Becao, torna Jajalo. Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 96 Scuffet Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 87 De Maio; 90 Zeegelaar Centrocampisti: 6 Makengo; 8 Jajalo; 10 De Paul; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 45 Forestieri Attaccanti: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 33 Cristo Leggi su Calcionews24.com

FiorentinaUno : UDINESE, I convocati di Gotti per la sfida di domani - - sportface2016 : #UdineseFiorentina, i convocati di #Gotti - Udinese_1896 : Sono 23 i giocatori a disposizione di Mister Gotti per la gara di domani contro il #Fiorentina Leggi la lista comp… - ilsitodifirenze : Coppa Italia: i convocati viola per Udinese - Fiorentina - sportface2016 : #UdineseFiorentina | I convocati di #Prandelli #CoppaItalia -