Udinese-Fiorentina, Prandelli: “Un’opportunità per rimediare a sconfitta imbarazzante” (Di martedì 24 novembre 2020) “Scelgo i giocatori che non hanno paura della paura, ma che la devono affrontare. Dobbiamo avere un gruppo che abbia voglia di essere sempre una squadra, cioè pressare e correre di più. I dati contro il Benevento sono stati imbarazzanti“. È duro il commento di Cesare Prandelli sulla sconfitta della sua Fiorentina nella conferenza stampa pre Coppa Italia. Domani la viola giocherà alla Dacia Arena di Udine nel tentativo di dimenticare il ko di campionato contro il Benevento. “Domani abbiamo un’opportunità importante, la squadra deve avere un atteggiamento propositivo e battagliero – afferma l’allenatore della Fiorentina -. Ora dobbiamo pensare una gara alla volta, dobbiamo provare a passare il turno perché per noi è importane, così come la prestazione. Dobbiamo giocare una partita vera. Da giovedì penseremo alle altre ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Scelgo i giocatori che non hanno paura della paura, ma che la devono affrontare. Dobbiamo avere un gruppo che abbia voglia di essere sempre una squadra, cioè pressare e correre di più. I dati contro il Benevento sono stati imbarazzanti“. È duro il commento di Cesaresulladella suanella conferenza stampa pre Coppa Italia. Domani la viola giocherà alla Dacia Arena di Udine nel tentativo di dimenticare il ko di campionato contro il Benevento. “Domani abbiamo un’opportunità importante, la squadra deve avere un atteggiamento propositivo e battagliero – afferma l’allenatore della-. Ora dobbiamo pensare una gara alla volta, dobbiamo provare a passare il turno perché per noi è importane, così come la prestazione. Dobbiamo giocare una partita vera. Da giovedì penseremo alle altre ...

