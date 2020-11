U&D, Valentina e Germano, una storia mai iniziata! (Di martedì 24 novembre 2020) Tra Valentina Autiero e Germano Avolio le cose non sono andate come sperato. La loro conoscenza si è interrotta subito dopo l’uscita da Uomini e donne avvenuta qualche settimana fa. A rivelarlo i diretti interessati nella puntata andata in onda ieri 23 novembre. Al centro dello studio, la Autiero non è riuscita a trattenere le lacrime per una conoscenza su cui riponeva molte aspettative, nonostante il cavaliere sin dall’inizio, le avesse detto di non essere innamorato di lei. Chiaro il pensiero sia degli opinionisti che della stessa Maria De Filippi la quale, alla richiesta di Germano di poter rimanere nel programma, lo ha invece invitato ad andarsene. Tra Valentina e Germano non è mai iniziata, il racconto dei due in puntata Valentina Autiero e Germano Avolio sono ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020) TraAutiero eAvolio le cose non sono andate come sperato. La loro conoscenza si è interrotta subito dopo l’uscita da Uomini e donne avvenuta qualche settimana fa. A rivelarlo i diretti interessati nella puntata andata in onda ieri 23 novembre. Al centro dello studio, la Autiero non è riuscita a trattenere le lacrime per una conoscenza su cui riponeva molte aspettative, nonostante il cavaliere sin dall’inizio, le avesse detto di non essere innamorato di lei. Chiaro il pensiero sia degli opinionisti che della stessa Maria De Filippi la quale, alla richiesta didi poter rimanere nel programma, lo ha invece invitato ad andarsene. Tranon è mai iniziata, il racconto dei due in puntataAutiero eAvolio sono ...

Vivo_Azzurro : ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fa… - petrogustavo : Bienvenido Benedetti - acmilan : Milanello's Monday: in-house friendly with our U-19 ?? Si riparte: test con la Primavera per i rossoneri ??… - inlovewithlou_u : @bus1lover ?porca puttana ? - Toto_Fabiani : ?? ???? ???????????? ???????????? ?? #IlNostroNatale #U&sRecords #HashtagTv #OpMusic ???? ?? ?????????? ?????? ?????? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : U&D Valentina Pikmin 3 Deluxe, nel passaggio da Wii U a Switch guadagna molti miglioramenti e la modalità cooperativa Il Fatto Quotidiano Gala del Cinema e della Fiction in Campania, presentata la XII edizione

Presentato ufficialmente uno degli eventi più attesi per il mercato audiovisivo in Campania, il Gala del Cinema e della Fiction, che giunge alla XII edizione. Con una conferenza stampa in streaming, è ...

Caos tamponi, numeri telefonici malfunzionanti e cittadini costretti a pagare di tasca loro. U.Di.Con. scrive alle Ausl regionali

Numeri di telefono senza risposta e tamponi a spese dei cittadini. U.Di.Con. Emilia-Romagna segnala una situazione complessa che colpisce e penalizza direttamente i consumatori. Nei giorni scorsi – sp ...

Presentato ufficialmente uno degli eventi più attesi per il mercato audiovisivo in Campania, il Gala del Cinema e della Fiction, che giunge alla XII edizione. Con una conferenza stampa in streaming, è ...Numeri di telefono senza risposta e tamponi a spese dei cittadini. U.Di.Con. Emilia-Romagna segnala una situazione complessa che colpisce e penalizza direttamente i consumatori. Nei giorni scorsi – sp ...