Tunisia, rifiuti illegali importati da Italia: Ong minacciano denuncia Corte Internazionale (Di martedì 24 novembre 2020) A rivelare la vicenda è stata un'inchiesta dell'emittente televisiva privata locale, ElHiwar Ettounsi. Secondo l'inchiesta, in Tunisia quest'anno sarebbero arrivate dall'Italia più di 120 tonnellate di rifiuti. Ora il collettivo di Ong tunisine "Green Tunisia", ha minacciato di voler sporgere denuncia davanti alla Corte Internazionale di giustizia e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il caso L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

