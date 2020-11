Tumori | Ifom | così nascono i ' circoletti' di Dna alla base del cancro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Li hanno battezzati 'i-loops' i ricercatori dell'di Milano, e sono quei '' di Dna che si formano a partire dai telomeri, in un processo che è anchedello sviluppo di alcunie dell'invecchiamento. I ricercatori dell'Istituto di oncologia molecolare milanese ne hanno studiato la formazione, in uno studio pubblicato su 'Nature Communications', sostenuto da Fondazione Airc, che segna dunque un passo avanti nella conoscenza dei processi di senescenza cellulare e di formazione di, importante per l'individuazione di bersagli molecolari più mirati. Il nostro Dna - spiegano gli scienziati - è organizzato in lunghi filamenti lineari, i cromosomi. A volte, da queste lunghe molecole lineari emergono dei segmenti di Dna che ...