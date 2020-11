Tubolari penzolanti dal viadotto di San Tommaso | intervento dei Vigili del Fuoco

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di oggi 24 novembre, ideldi Avellino sono intervenuti sulla SS 7 BIS, all’altezza dello svincolo del quartiere di San, per la rimozione deiin ferro che costituiscono il parapetto del piccolosulla variante. I, fortemente ossidati, e si muovevano dal loro alloggiamento con pericolo serio di caduta sulla sottostante carreggiata. Chiusa al traffico la statale durante le operazioni di rimozione, e subito riaperta adultimato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

