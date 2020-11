Trump, via libera alla transizione dei poteri a Biden. La squadra del nuovo presidente. Chi sono (Di martedì 24 novembre 2020) ha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per la transizione dei poteri. 'Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile della General Services ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) ha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per ladei. 'Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile della General Services ...

Corriere : Usa 2020, Trump cede: via libera al passaggio di consegne - lorepregliasco : È finita. L'amministrazione Trump ha dato il via alla transizione con la nuova amministrazione Biden. - repubblica : Usa 2020, la svolta di Trump: 'Via libera alla transizione con il team di Biden' [dalla nostra inviata Anna Lombard… - icittadini : Usa, Trump dà il via libera alla transizione dei poteri: ora il team di Biden può iniziare a lavorare – Il Fatto Qu… - oceanerazzurro : RT @beretta_gio: Usa, Trump cede. Inizia la transizione dei poteri -

Ultime Notizie dalla rete : Trump via Usa 2020, la svolta di Trump: "Via libera alla transizione con il team di Biden" la Repubblica Pil record in Germania, Borse europee in rialzo

Il primo via libera dall'amministrazione Trump all'inizio del processo di transizione per il presidente eletto, Joe Biden, la prospettiva di Janet Yellen, ex governatrice Fed, al Tesoro americano e le ...

Trump, via libera alla transizione dei poteri a Biden. La squadra del nuovo presidente. Chi sono

Donald Trump ha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per la transizione dei poteri. «Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile ...

Il primo via libera dall'amministrazione Trump all'inizio del processo di transizione per il presidente eletto, Joe Biden, la prospettiva di Janet Yellen, ex governatrice Fed, al Tesoro americano e le ...Donald Trump ha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per la transizione dei poteri. «Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile ...