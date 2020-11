Trump sta facendo i bagagli ma twitta ancora: 'Non è deciso chi sarà il prossimo presidente' (Di martedì 24 novembre 2020) Nonostante stia di fatto facendo i bagagli, Trump continua in fondo a sperarci nel miracolo che ribalti l'esito delle elezioni che ha perso. È praticamente certo che, interrompendo una tradizione ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Nonostante stia di fattocontinua in fondo a sperarci nel miracolo che ribalti l'esito delle elezioni che ha perso. È praticamente certo che, interrompendo una tradizione ...

fabiochiusi : Sarebbe il caso di prendere atto che la destra in Italia sta con Orban contro lo Stato di diritto e con Trump contr… - francescocosta : Qual è il piano di Trump. Perché non riuscirà. Come sta andando la transizione. Inoltre, la newsletter di oggi di D… - amnestyitalia : #Usa: il rifiuto dell’amministrazione Trump di cooperare col presidente eletto Biden sta peggiorando la crisi da Co… - PasqualeVacca12 : RT @fdragoni: Trump sta vincendo e i mercati lo sanno ?? #Usa2020 - LDoc84 : @gogginsgog @DogeViva @losmadonno @Vulcanelios Non direi, solo tu consideri l'inter 'demmerda' quindi considerami s… -