Trump si è arreso (senza ammetterlo) e ora pensa a trasferirsi nella sua residenza in Florida (Di martedì 24 novembre 2020) Trump la sconfitta non l'accetterà mai. A parole, almeno. Nei fatti, il suo staff ha iniziato i lavori per la transizione verso Biden e il tycoon si prepara a trascorrere gran parte del suo tempo del ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020)la sconfitta non l'accetterà mai. A parole, almeno. Nei fatti, il suo staff ha iniziato i lavori per la transizione verso Biden e il tycoon si prepara a trascorrere gran parte del suo tempo del ...

VonWaldhoff : TRUMP non si è arreso. Presto pioverà fuoco greco sull'usurpatore. #Trump #MAGA2020 #Elections #BidenTransition… - GuidoDallorso : RT @GiuseppePalma78: I giornali fake di casa nostra stanno dicendo che Trump si è arreso. Non so alla fine come andrà a finire, ma almeno r… - ezechiela66 : RT @SalamidaFabio: Trump si è arreso. - MarcoBenatti_ : @intuslegens Ohe! Adesso che Trump si è arreso, del software che spostava voti non si sa più nulla? E gli italioti… - MatteoBiagiott5 : @MoonLuchy @Corriere Caproni..questo è il post di trump tradotto in merito alla fake news che si è arreso... -

Ultime Notizie dalla rete : Trump arreso Donald Trump autorizza la transizione di poteri - Elezioni USA 2020 Agenzia ANSA Trump si è arreso (senza ammetterlo) e ora pensa a trasferirsi nella sua residenza in Florida

Il tycoon si prepara a trascorrere gran parte del suo tempo del post Casa Bianca nella sua residenza a Mar a Lago, in Florida, dove da qualche anno ha anche chiesto la residenza ...

Trump si rassegna a metà: dà l’ok alla transizione con Biden, ma continua la battaglia legale

Ieri sera, a quasi tre settimane dalle elezioni, Emily Murphy, responsabile della General Services Administration (Gsa), ha riconosciuto formalmente Joe Biden come l'apparente vincitore delle presiden ...

Il tycoon si prepara a trascorrere gran parte del suo tempo del post Casa Bianca nella sua residenza a Mar a Lago, in Florida, dove da qualche anno ha anche chiesto la residenza ...Ieri sera, a quasi tre settimane dalle elezioni, Emily Murphy, responsabile della General Services Administration (Gsa), ha riconosciuto formalmente Joe Biden come l'apparente vincitore delle presiden ...