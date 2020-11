Trump da' l'ok alla transizione di poteri (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Donald Trump ha annunciato su Twitter che ha dato l'ok alla transizione dei poteri. "Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Donaldha annunciato su Twitter che ha dato l'okdei. "Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, ...

lorepregliasco : È finita. L'amministrazione Trump ha dato il via alla transizione con la nuova amministrazione Biden. - repubblica : Usa 2020, la svolta di Trump: 'Via libera alla transizione con il team di Biden' [dalla nostra inviata Anna Lombard… - fattoquotidiano : Usa, Trump dà il via libera alla transizione dei poteri: ora il team di Biden può iniziare a lavorare - Antony596 : RT @ilruttosovrano: Trump dice sì alla transizione, ma non concede la vittoria, e adesso Salvini non sa che cazzo fare con Biden. - Marialuisalupi : RT @valigiablu: Il tentativo tragicocomico di rubare le elezioni si schianta davanti alla realtà: Trump cede e autorizza la transizione, ma… -