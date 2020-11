Trump dà il via libera alla transizione dei poteri. "Ma la battaglia continua" (Di martedì 24 novembre 2020) alla fina ha detto sì , anche se ha annunciato che la guerra legale non si ferma . C'è un punto di svolta nella tormentata fase del post elezioni Usa che hanno visto la vittoria di Joe Biden. Donald ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020)fina ha detto sì , anche se ha annunciato che la guerra legale non si ferma . C'è un punto di svolta nella tormentata fase del post elezioni Usa che hanno visto la vittoria di Joe Biden. Donald ...

