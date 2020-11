Trump accetta la transizione, squadra di Biden pronta (Di martedì 24 novembre 2020) Trump accetta una transizione verso la presidenza Biden che fa i primi nomi della squadra di governo: Kerry al clima, Yellen al tesoro L’avvio della fase di transizione alla Casa Bianca, in vista dell’insediamento a gennaio di Joe Biden, è stata accettata da Donald Trump. Ieri sera il presidente uscente ha detto che la General Services Administration (Gsa)… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 24 novembre 2020)unaverso la presidenzache fa i primi nomi delladi governo: Kerry al clima, Yellen al tesoro L’avvio della fase dialla Casa Bianca, in vista dell’insediamento a gennaio di Joe, è statata da Donald. Ieri sera il presidente uscente ha detto che la General Services Administration (Gsa)… L'articolo Corriere Nazionale.

fanpage : Donald Trump accetta la sconfitta. - HuffPostItalia : Trump dà via libera a transizione. Ma non accetta, ancora, la sconfitta - Careddug1 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: PURTROPPO TRUMP ACCETTA IL PASSAGGIO A BIDET...... LO HANNO FREGATO!!!!!! - soundofmusic26 : RT @pins_a_roulette: Niente sta settimana è proprio strana: piove nel deserto, Arthur si fa un selfie, Trump 'accetta' la sconfitta.. Se Ge… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Trump dà via libera a transizione. Ma non accetta, ancora, la sconfitta -