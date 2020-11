Trono Over, Maria De Filippi è stufa: “Si sta dicendo sempre la stessa cosa…” (Di martedì 24 novembre 2020) Nella puntata di oggi, martedì 24 novembre, Maria De Filippi ha avuto modo di seguire le dinamiche di tre partecipanti nuovi del Trono Over. A un certo punto si è infastidita per delle affermazioni fatte. Ecco di cosa si tratta. Trono Over, Maria è stufa Sono stati chiamati al centro dello studio Riccardo R., Daniela L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Nella puntata di oggi, martedì 24 novembre,Deha avuto modo di seguire le dinamiche di tre partecipanti nuovi del. A un certo punto si è infastidita per delle affermazioni fatte. Ecco di cosa si tratta.Sono stati chiamati al centro dello studio Riccardo R., Daniela L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Luna__lu : SENZA IL TRONO OVER UOMINI E DONNE NON AVREBBE SENSO #UOMINIEDONNE - xzaynandi : Comunque oggi sto leggendo più commenti che chiedono il trono classico. Amici del trovo over, dove siete? Se ci sie… - Nubivago6 : Seconde me la rabbia repressa di Maria che da anni subisce le minestre riscaldate del trono over, si sfoga con i nu… - 4lleyezonme : praticamente questi del trono over svolgono una loro vita privata e poi ovviamente vengono a raccontarla a pezzi in… - 4lleyezonme : semplicemente TRONO OVER #UominiEDonne -